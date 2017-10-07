Театр «Дилижанс» покажет триллер Стивена Кинга в пятницу 13-го

В пятницу, 13 октября, в театре «Дилижанс» состоится премьера психологического триллера «Долорес Клейборн» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга.

Моноспектакль создан актрисой театра Анной Митрофановой – она и автор инсценировки, и режиссёр, и исполнитель всех ролей в одном лице.

Эскиз спектакля, впервые представленный публике в июне на VIII театральном фестивале «Премьера одной репетиции», произвёл настоящий фурор, набрав наибольшее число зрительских голосов и став лидером фестиваля, а Анна Митрофановы была названа лучшей актрисой фестиваля по мнению коллегии экспертов.

История, рассказываемая главной героиней, представляет собой исповедь убийцы. Зрителю предстоит ответить на вопрос: в какой момент человек решает преступить важнейший нравственный закон бытия и можно ли найти оправдание убийству?

Спектакль идёт в малом зале. Даты премьерных показов:

13 октября в 19.00, 14 октября в 18.00, 27 октября в 19.00, 28 октября в 18.00

Билеты: 400 руб.

Бронирование по тел. 34-53-72, 34-09-80, 34-20-50 или на сайте teatrdiligence.ru.