Театр «Дилижанс» покажет триллер Стивена Кинга в пятницу 13-го

В пятницу, 13 октября, в театре «Дилижанс» состоится премьера психологического триллера «Долорес Клейборн» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга.
Моноспектакль создан актрисой театра Анной Митрофановой – она и автор инсценировки, и режиссёр, и исполнитель всех ролей в одном лице.
Эскиз спектакля, впервые представленный публике в июне на VIII театральном фестивале «Премьера одной репетиции», произвёл настоящий фурор, набрав наибольшее число зрительских голосов и став лидером фестиваля, а Анна Митрофановы была названа лучшей актрисой фестиваля по мнению коллегии экспертов.
История, рассказываемая главной героиней, представляет собой исповедь убийцы. Зрителю предстоит ответить на вопрос: в какой момент человек решает преступить важнейший нравственный закон бытия и можно ли найти оправдание убийству?
Спектакль идёт в малом зале. Даты премьерных показов:
13 октября в 19.00, 14 октября в 18.00, 27 октября в 19.00, 28 октября в 18.00
Билеты: 400 руб.
Бронирование по тел. 34-53-72, 34-09-80, 34-20-50 или на сайте teatrdiligence.ru.