43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет

Россия находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. Исследование базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН, публикуется раз в два года и в следующий раз будет обнародовано в 2019 году, пишут РИА Новости.

Согласно данным Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, на Украине и в Белоруссии этот показатель чуть ниже – 40%, на четвертом месте Молдавия с 37%, на пятом – Литва с 36%. Также в дюжину стран с самыми высокими показателями мужской смертности попали Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии и Швейцарии – показатель находится на уровне 10%. Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%. По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.