ГИБДД Тольятти проведет 10 рейдов в октябре

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти сообщил о проведении специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы.

В октябре на территории города сотрудниками ГИБДД будут проведены следующие рейды: