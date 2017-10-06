ГИБДД Тольятти проведет 10 рейдов в октябре

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти сообщил о проведении специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы.
В октябре на территории города сотрудниками ГИБДД будут проведены следующие рейды:
- 14 октября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
- 16 октября – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.
- 18 октября - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
- 19 и 26 октября - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
- 20, 23, 27 и 30 октября – на пешеходных переходах;
- 25 октября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.