ГИБДД Тольятти проведет 10 рейдов в октябре

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти сообщил о проведении специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы. 

В октябре на территории города сотрудниками ГИБДД будут проведены следующие рейды:

  • 14 октября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
  • 16 октября – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности.
  • 18 октября - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 19 и 26 октября - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 20, 23, 27 и 30 октября – на пешеходных переходах;
  • 25 октября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.
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  3. 06.10.2017 17:02 [181] (0)
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