Тольяттинцев просят помочь в поиске водителя, сбившего пешехода на улице Баныкина

5 октября в 23:40 в районе дома № 12 по ул. Баныкина совершен наезд на пешехода. Водитель, совершивший наезд с места происшествия скрылся.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

В случае, когда виновник ДТП уезжает, он будет либо лишен права управления транспортным средством на срок от 12 месяцев до 18 месяцев, либо на него будет наложен административный арест на срок до 15 суток.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЗВОНИТЬ В ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.