Жителю села Нижнее Санчелеево грозит 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Сотрудники Отдела МВД России по Ставропольскому району в результате проведения оперативных мероприятий в селе Нижнее Санчелеево задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков.

Полицейские обнаружили в кармане брюк подозреваемого бумажный свёрток с веществом зеленого цвета и изъяли его. Исследование установило, что внутри упаковки находился синтетический наркотик массой 0,27 грамма.

Стражи правопорядка установили, что задержанный - ранее судимый за совершение грабежа и вымогательства 26-летний житель села Нижнее Санчелеево.

По признакам незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.