Безработный 20-летний тольяттинец пошел на грабеж ради бутылки алкоголя (видео)

В полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на улице Белорусская совершено хищение алкоголя.

На месте происшествия полицейские провели осмотр, изъяли улики, изучили возможные пути движения злоумышленника, просмотрели запись камер наблюдения.

У полицейских появились сведения о том, что к грабежу может быть причастен ранее судимый за кражу молодой человек. Оперативники проверили лиц, попадавший в поле зрения полиции, установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный местный житель 1997 года рождения, сообщили в облГлавке.

По признакам грабеж» возбуждено уголовное дело, ведется следствие.