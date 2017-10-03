Безработный 20-летний тольяттинец пошел на грабеж ради бутылки алкоголя (видео)

В полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на улице Белорусская совершено хищение алкоголя.

На месте происшествия полицейские провели осмотр, изъяли улики, изучили возможные пути движения злоумышленника, просмотрели запись камер наблюдения.

У полицейских появились сведения о том, что к грабежу может быть причастен ранее судимый за кражу молодой человек. Оперативники проверили лиц, попадавший в поле зрения полиции, установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный местный житель 1997 года рождения, сообщили в облГлавке.

По признакам грабеж» возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.10.2017 14:03 [185] (0)
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