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В России изменятся правила проведения экзаменов для мотоциклистов

ГИБДД России изменяет правила проведения экзаменов на право вождения для мотоциклистов с 14 октября, сообщает ТАСС.

Будет пересмотрен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения.

"Например, упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке. Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях - при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, при этом проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка "не сдал" будет выставляться в случае падения с мотоцикла.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 07.10.2017 10:35 [239] (0)
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