«Немов-Центр» появится за дворцом спорта «Волгарь»

Руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев рассказал тольяттинским депутатам о строительстве спортивных объектов в рамках программы празднования пятидесятилетия ВАЗа.

Он сообщил о том, что для строительства Центра спортивной гимнастики «Немов-центр» выбран земельный участок расположенный юго-западнее Дворца спорта «Волгарь», вблизи ТЦ «ВЕГА».

В августе в Министерство промышленности и технологий Самарской области было направлено письмо о корректировке объемов финансирования на строительство объекта в сумме 1 млрд рублей. Это было сделано на основании решения, принятого на совещании под председательством экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина, пишут «Городские ведомости».

Говоря о других готовящихся спортобъектах, Сергей Арзамасцев рассказал, что сейчас в стадии подготовки находится проектная документация по строительству ФСК с универсальным игровым залом (36х18 м) южнее здания № 15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз». Уже завершены работы по инженерным изысканиям, но их результаты пока не отправили на экспертизу. Земельный участок оформлен.

Еще 15 ноября прошлого года был заключен контракт с АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» на разработку проектной документации по строительству физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат». Работу должны были сделать к 17 мая этого года. Но, как рассказал Сергей Евгеньевич, фактически до середины сентября ситуация оставалась достаточно критичной. К работе пришлось подключить еще одну проектную организацию. В настоящее время проектная документация находится на госэкспертизе. Она подана вторично, за сроками действия контракта. Поэтому исполнителю была направлена претензия на сумму 481, 7 тыс. руб. Заключение экспертизы надеются получить к 20 октября. В данном случае разрабатывался нетиповой индивидуальный проект.

По легкоатлетическом манежу, который хотят построить на ул. Революционной, 80, направлены обращения в адрес Министерства строительства и Министерства спорта Самарской области о выделении дополнительных средств на строительно-монтажные работы в 2018 — 2019 годах. 15 сентября было получено положительное заключение госэкспертизы по сметной документации. В ноябре этого года планируется заключить муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы по ФОКу на Певческом поле всё еще не начаты. Пока лишь ограждена площадка и ведется снос зеленых насаждений. Объект будет возводиться в рамках государственно-частного партнерства с ПАО «Газпром». Но компания еще не определилась в полном объеме с финансированием, вопрос решается.