ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия на улице Лизы Чайкиной

19 сентября в 7:15 неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на ул. Л.Чайкиной на перекрестке с ул. Ярославская в районе дома № 70А допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель в нарушение правил дорожного движения оставил место ДТП.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел.: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.