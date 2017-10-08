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В Тольятти пройдет прием по вопросам соблюдения прав пожилых людей

10 октября в Тольятти будет проведен целевой прием граждан по вопросам соблюдения прав пожилых людей, с участием общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой.

В приеме примут участие представители Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тольятти, отдела Центрального территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В ходе приема будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований - приняты меры по содействию в реализации прав граждан пожилого возраста.

Прием пройдет в общественной приемной администрации городского округа Тольятти по адресам:

  • ул. Карла Маркса, 42, каб. 109 (Центральный район);
  • Новый проезд, 2, каб. 113 (Автозаводский район);
  • ул. Л.Чайкиной, д. 87, каб. 205 (Комсомольский район).

Внимание! Прием будет проходить по предварительной записи. Телефоны для записи: 54-32-66 и 54-42-19. Запись на прием будет осуществляться до 9 октября до 12.00.
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  3. 08.10.2017 11:02 [198] (0)
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