В Тольятти пройдет прием по вопросам соблюдения прав пожилых людей

10 октября в Тольятти будет проведен целевой прием граждан по вопросам соблюдения прав пожилых людей, с участием общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой.

В приеме примут участие представители Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тольятти, отдела Центрального территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В ходе приема будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований - приняты меры по содействию в реализации прав граждан пожилого возраста.

Прием пройдет в общественной приемной администрации городского округа Тольятти по адресам:

ул. Карла Маркса, 42, каб. 109 (Центральный район);

Новый проезд, 2, каб. 113 (Автозаводский район);

ул. Л.Чайкиной, д. 87, каб. 205 (Комсомольский район).

Внимание! Прием будет проходить по предварительной записи. Телефоны для записи: 54-32-66 и 54-42-19. Запись на прием будет осуществляться до 9 октября до 12.00.