Региональное управление ФАС оштрафовало «Ростелеком»

3 октября по факту нарушения Закона о рекламе на ПАО «Ростелеком» был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает УФАС Самарской области.

20 июля реклама ПАО «Ростелеком» была признана нарушающей требования ч.1 ст. 18 Закона о рекламе.

Ранее в Управление поступило обращение гражданина, который сообщил, что 6 апреля на его абонентский номер (в отсутствие его согласия) поступил звонок от оператора ПАО «Ростелеком», который предлагал услуги Общества, а именно, услуги интернета, телевидения и телефона, что, по мнению заявителя, является нарушением закона о рекламе. К своему обращению гражданин приобщил аудиозапись поступившего звонка.

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Было выявлено, что у ПАО «Ростелеком» отсутствовало согласие абонента на распространение рекламы.

По результатам рассмотрения дела реклама, распространяемая ПАО «Ростелеком» была признана ненадлежащей и нарушающей требования действующего законодательства. 3 октября на ПАО «Ростелеком» был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.