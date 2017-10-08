«Лада» на выезде обыграла «Адмирал» - 2:0

Во Владивостоке тольяттинцы встречались с «Адмиралом», который также расположился внизу турнирной таблицы.

В первом периоде команды нанесли всего по три броска в створ, а вторая двадцатиминутку сразу началась с гола в ворота хозяев: Денис Зернов прошел по краю, бросил, а Кирилл Капустин добил шайбу, отбитую вратарем «Адмирала» - 0:1.

Этот счет держался до предпоследней минуты матча, когда Семен Валуйский удвоил преимущество «Лады». За полторы минуты до окончания матча хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, но изменить что-либо в матче не смогли.

Вратарь «Лады» Александр Лазушин впервые в сезоне сыграл «на ноль», а команда одержала вторую в сезоне выездную победу.

8 октября «Лада» в Хабаровске сыграет против «Амура».