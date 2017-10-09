В Тольятти через несколько дней откроется «Кванториум»

Долгожданный запуск детского технопарка состоится 17 октября 2017 года. В торжественной церемонии открытия "Кванториум-63 регион" примут участие первые лица города и области, также планируется видеообращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает администрация Тольятти.

Завершится мероприятие экскурсией по квантумам детского технопарка в ТП 2Жигулевская долина" (Южное шоссе, 165).

Также продолжается прием заявок на обучение "Кванториуме" на направления: автоквантум (с 12 лет), наноквантум (с 14 лет). Запись осуществляется через региональный портал. В настоящее время подано 564 заявки.

Ведется активная проработка вопроса в части оснащения Кванториума программным обеспечением и высокотехнологичным оборудованием и продолжается поиск специалиста на вакантную должность педагога направления "IT квантум".