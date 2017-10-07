АВТОВАЗ помог в уборке одной из самых больших городских свалок

В Год экологии крупные предприятия Тольятти активно помогают городу в решении проблемы по ликвидации несанкционированных свалок. Так, на этой неделе ПАО "АВТОВАЗ" проводит работы по уборке одной из самых больших городских свалок, размещенной на пересечении ул. Северной и ул. Борковской.

С территории вывезено более 66 тонн бытовых и строительных отходов, а также порубочные остатки деревьев.

Руководство ПАО "АВТОВАЗ" готово оказывать содействие в ликвидации других несанкционированных свалок в городе.
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  2. TLT.ru
  3. 08.10.2017 16:03 [216] (0)
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