Оперативники задержали тольяттинца, отобравшего у мужчины телефон на улице

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за разбой 32-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении.

В марте текущего года задержанный отобрал у местного жителя 1985 года рождения сотовый телефон. Потерпевший сообщил полицейским, что он разговаривал по телефону на улице, возле одного из магазинов в Автозаводском районе, когда к нему подошел мужчина и угрожая, потребовал отдать ему гаджет. Завладев техникой, злоумышленник скрылся.

В ходе опроса, потерпевший сумел подробно описать сотрудникам правоохранительных органов внешность предполагаемого преступника. В результате работы у сотрудников уголовного розыска появилась информация, о возможной причастности жителя Тольятти. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе проведения неотложных следственных действий, похищенный телефон сотрудники уголовного розыска изъяли во время обыска и вернули владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет лишения свободы.