Под Тольятти тепловоз снес две машины на железнодорожном переезде (фото)

7 октября в 23:10 в дежурную часть ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району поступила информация о ДТП на железнодорожном переезде автодороги «Тольятти-Ташелка».

20-летний водитель ВАЗ-21705 на 10 км данной автодороги нарушил правила проезда ж/д переезда, выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с тепловозом ОАО РЖД. От столкновения с электровозом автомашина ВАЗ-21705 допустила столкновение с автомобилем «Лада Гранта», водитель которого также нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21705, житель села Верхнее Санчелеево, доставлен бригадой «Скорой помощи» в ГБУЗ ГКБ №2 г. Тольятти с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, ушиб затылка». Госпитализирован в травматологическое отделение.

Госавтоинспекция Ставропольского района напоминает, что в соответствии с частью 1 ст.12.10 КоАП РФ за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного переезда, а равно за остановку или стоянку на железнодорожном переезде, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи влечет лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.