Неделя Тольятти: Школы города в числе лучших в России, «Немов-Центр» построят за «Волгарем», новый завод заработает в ОЭЗ

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Шесть тольяттинских школ входят в число 500 лучших в России

В России подготовлен перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году.

Рейтинг был составлен Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ.

В рейтинге 500 школ, показывающих стабильно высокие образовательные результаты учащихся. В число таковых вошли 6 тольяттинских школ: Классическая гимназия №39, лицеи №№ 19, 51, 57, 6, 67.

Всего от Самарской области в топ-500 попали 12 образовательных учреждений. Отмечается, что наш регион показывает наиболее активный рост по числу школ в рейтингах, наряду с Татарстаном, Московской, Кировской, Липецкой областями, Москвой и Санкт-Петербургом.

«Немов-Центр» появится за дворцом спорта

Руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев рассказал тольяттинским депутатам о строительстве спортивных объектов в рамках программы празднования пятидесятилетия ВАЗа. Он сообщил о том, что для строительства Центра спортивной гимнастики «Немов-центр» выбран земельный участок расположенный юго-западнее Дворца спорта «Волгарь», вблизи ТЦ «ВЕГА».

В августе в Министерство промышленности и технологий Самарской области было направлено письмо о корректировке объемов финансирования на строительство объекта в сумме 1 млрд рублей.

В ОЭЗ откроется завод по производству ламината

3 октября в Правительстве Самарской области состоялось очередное заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти», на котором был одобрен проект ООО ПК «Альтернатива» по созданию в ОЭЗ производства ламината.

Проект ПК «Альтернатива», реализуемый тольяттинскими инвесторами, направлен на диверсификацию экономики Автограда и способствует реализации стратегии Правительства России по развитию импортозамещения.

Запуск завода по производству ламината в ОЭЗ «Тольятти» планируется в 2020 году. Уже через год после открытия компания планирует выйти на объем производства в 840 тысяч м² ламината в год.

На этой же неделе стали известны новые резиденты ТОР «Тольятти». Положительное решение принято по двум компаниям: ООО «Завод КПД» и ООО «НТЦ Евровент», сообщает городская администрация.

ООО «НТЦ Евровент» — создание и запуск завода по производству энергоэффективного вентиляционного оборудования. Будут располагаться на ул. Ларина. Объем капитальных вложений – 21 млн рублей. Количество рабочих мест – 79.

ООО «ЗАВОД КПД» — организация производства железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Будут располагаться на ул. Никонова. Объем капитальных вложений – 78 млн рублей. Количество рабочих мест – 79.

Мужчина с топором заставил сменить разметку на улице Громовой

На этой неделе в сети появился ролик, на котором мужчина топором рубит двойную сплошную линию на улице Громовой, он вызвал резонанс в интернете. Мужчина является директором кафе, расположенного неподалеку, рассказали в администрации. Якобы верная разметка мешала проезду к его заведению.

«Подрядчик отправится на улицу Громова и проведет демаркировку линии разметки. Двойная сплошная будет заменена пунктирной линией, так как, согласно плану, именно прерывистая линия разметки должна быть на этом участке дороги. Подрядчик неверно нанес разметку, работа не была принята департаментом дорожного хозяйства. Устранять ошибку компания будет за свой счет», — сообщили в горадминистрации.

На улицу Громовой выезжали представители администрации и выяснили, что дорожное полотно не повреждено, а лишь нарушен термопластик, из которого была сделана двойная сплошная. К мужчине, который пытался изменить разметку, городские власти претензий не имеют, поскольку материального вреда он не нанес, отметили в администрации Тольятти.

Ремонт на тольяттинских дорогах выполнен на 86%

В Тольятти близятся к завершению ремонтные работы на дорогах по первому, самому крупному муниципальному контракту на сумму 843 млн рублей. На данный момент ремонт выполнен на 86%, сообщает горадминистрация. Завершены работы на Фабричном проезде, на ул. Баныкина, Лесная, Карла Маркса, Комсомольская, Гидростроевская, Кунеевская. Высока степень готовности остальных магистралей – от 70 до 90%. Всего по данному контракту будут отремонтированы 16 дорог города общей площадью 434 тыс кв метров.

По второму контракту на сумму 210 млн руб запланированы работы на 19 дорогах общей площадью более 194 тыс кв метров. В настоящий момент в ремонте находятся 16 объектов. Общий процент исполнения работ по контракту – 46%. Фактически завершен ремонт на ул.Ленинградская, Тимирязева, Окраинная, Раздольная, Параллельная, а также ремонт дороги от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба».

В Тольятти прибывают 40 новых троллейбусов

Этой осенью в город поступят 40 низкопольных троллейбусов из Минска в рамках обновления подвижного состава МП «ТТУ». Три машины уже привезли в Тольятти, еще 37 получат до 1 ноября.

Троллейбусы оснащены 27 сидячими местами, тремя дверьми, информационными табло, тонированными стеклами, гидроусилителями руля, системами АБС, обогревающими устройствами в кабине и салоне, системами спутниковой навигации и низкопольными подвесами для инвалидов.

На МКС сфотографировали Тольятти из космоса

Герой России, космонавт Сергей Рязанский, находящийся сейчас на МКС, опубликовал на своей странице Вконтакте фото Тольятти из космоса.

«Тольятти ночью... Многие знают этот город, как крупный центр автомобильной и химической промышленности, а также железнодорожного, речного и автомобильного транспорта», - подписал фотографию Сергей Рязанский.

В аккаунте космонавта Вконтакте более сотни фото, а в instagram почти три сотни фотографий различных мест нашей планеты, сделанных из космоса. Теперь в их число добавился и Тольятти.