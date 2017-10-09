Тольяттинские полицейские вернули похищенный велосипед подростку

В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1999 года рождения. Подросток рассказал, что у него похитили велосипед.

Двухколесное транспортное средство потерпевший на некоторое время оставил возле торгового павильона на улице Автостроителей, а по возвращении не обнаружил его на месте. Материальный ущерб составил 6000 рублей. Полицейские со слов заявителя составили подробное описание похищенного имущества, установили и опросили очевидцев произошедшего.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался безработный ранее не судимый 34-летний местный житель. В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в содеянном, сообщили в облГлавке.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. Следствие продолжается.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 09:35 [105] (0)
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