В Жигулевске правоохранители задержали подозреваемого в хранении героина

Сотрудники ППС во время патрулирования на улице Мира в Жигулевске заметили мужчину, который при виде патруля стал заметно нервничать. Правоохранители приняли решение доставить его в ОВД для проведения личного досмотра.

В присутствии понятых стражи порядка обнаружили у задержанного в кармане куртки полиэтиленовый пакет с веществом бежевого цвета и изъяли его. Веществом является героин общей массой 1,27 граммов, сообщает облГлавк.

По данным правоохранителей, подозреваемый – ранее не судимый 37-летний местный житель. Задержанный пояснил, что запрещенное вещество он хранил для личного употребления.

По признакам незаконного приобретения и хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.