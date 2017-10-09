В Жигулевске правоохранители задержали подозреваемого в хранении героина

Сотрудники ППС во время патрулирования на улице Мира в Жигулевске заметили мужчину, который при виде патруля стал заметно нервничать. Правоохранители приняли решение доставить его в ОВД для проведения личного досмотра.

В присутствии понятых стражи порядка обнаружили у задержанного в кармане куртки полиэтиленовый пакет с веществом бежевого цвета и изъяли его. Веществом является героин общей массой 1,27 граммов, сообщает облГлавк.

По данным правоохранителей, подозреваемый – ранее не судимый 37-летний местный житель. Задержанный пояснил, что запрещенное вещество он хранил для личного употребления.

По признакам незаконного приобретения и хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 10:04 [95] (0)
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