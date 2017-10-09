В Самарской области полицейские накрыли незаконный пункт по переработке лома цветного металла

В ходе профилактического обхода в городе Кинель старшим сотрудниками ОУУП и ПДН МО МВД России "Кинельский" майором полиции Константином Васильевым было установлено, что на улице Промышленной на систематической основе осуществляется переработка, резка, измельчение железнодорожных цистерн, и, в дальнейшем, сортировка и хранение полученного лома черного металла.

В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что организация занимается переработкой и хранением лома, не имея лицензии на данный вид деятельности по указанному адресу.

С места происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли 27 тонн лома чёрного металла на общую сумму около 270 000 рублей, а так же 7 резаков по металлу, 30 кислородных и 17 пропановых баллонов, сообщили в облГлавке.

В отношении юридического лица был составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)». Нарушителю грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией изъятого имущества либо без таковой.