Дальневосточное турне «Лады» завершилось поражением

«Лада» завершила один из самых тяжелых выездов в КХЛ поражением от хабаровского «Амура», сообщает пресс-служба команды.

В первом периоде соперники обменялись голами в большинстве: счет на 7-й минуте открыл форвард «Амура» Владислав Ушенин, а на 17-й Игорь Скороходов сравнял его, использовав 5-минутное удаление хозяев.

Во втором периоде Олег Ли, несколько лет назад игравший за «Ладу», вновь вывел вперед дальневосточников (2:1) и вплоть до третьего периода вратари не позволили болше никому.

А в середине третьего периода хабаровчане, воспользовались ошибкой игрока «Лады» в чужой зоне, перехватили шайбу, и Павел Дедунов, объехав ворота, отправил ее в ближний угол – 3:1. А точку в матче на 57-й минуте поставил Алексей Бывальцев, добивший шайбу после броска Томаша Загорны – 4:1, победа «Амура».
  1. Спорт
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  3. 09.10.2017 11:03 [16] (0)
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