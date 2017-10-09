Фото: Тлт-Город

Закон о запрете контактных зоопарков могут принять в ближайшие месяцы

Уже в ближайшие месяцы Госдума может принять закон об ответственном отношении к животным, предусматривающий, в частности, запрет контактных зоопарков. 

Об этом сообщила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды России Ольга Тимофеева, которая отметила, что закон в высокой степени принятия. По ее словам, в законе будет прописан запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций, сообщают РИА Новости.

Депутат отметила, что также важно найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Документ предусматривает административную и (в отдельных случаях) уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Он регулирует общественные отношения, связанные с обращением с домашними, служебными, безнадзорными животными, а также с животными цирков, зоопарков.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Второе чтение законопроекта ожидалось через шесть лет в последние недели весенней сессии нижней палаты парламента. Однако правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 11:25 [163] (0)
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