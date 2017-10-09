В выходные на тольяттинских дорогах пострадали трое детей

6 октября в 18:50 20-летний водитель "Фольксваген Поло" в районе дома №47б по улице 70 лет Октября допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток госпитализирован с политравмой.

На следующий день в 19:30 в жилой зоне дома № 16«Г» ул. Баныкина был совершен наезд на двух мальчиков 13 лет, которые шли по проезжей части внутриквартального проезда в прямом попутном направлении. У детей множественные ушибы, назначено амбулаторное лечение

Пострадавшие дети были одеты в куртки и брюки темного цвета, без световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют обязательное использование световозвращающих элементов в вечернее время суток. Пешеход, использующий подобные элементы становится гораздо заметнее.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 11:45 [118] (0)
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