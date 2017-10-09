В Тольятти прошло собрание депутатов всех уровней

В преддверии утверждения бюджетов в городском парламенте собрались депутаты, избранные жителями Тольятти в представительный орган местного самоуправления, Самарскую губернскую Думу и Государственную Думу. Среди присутствующих были также глава г.о.Тольятти Сергей Анташев, его заместители и руководители ключевых подразделений, представители аппарата Думы.

Целью мероприятия была выработка консолидированной позиции относительно финансирования приоритетных проектов и программ, связанных с развитием города, сообщает пресс-служба горДумы.

Председатель Думы Дмитрий Микель подчеркнул, что такого рода собрания проводятся в городском парламенте, начиная с 2012 года. Масштаб мероприятия характеризует и состав участников, в числе которых депутаты Государственной Думы Владимир Бокк, Леонид Калашников, депутаты областного парламента Владимир Дуцев, Андрей Першин, Алексей Степанов, Денис Волков, Ольга Севостьянова, Сергей Егоров, Геннадий Говорков, а также помощник депутата Государственной Думы Владимира Гутенева. С депутатом Государственной Думы Евгением Серпером и первым заместителем председателя СГД Екатериной Кузьмичевой, отсутствовавшими на собрании в силу занятости другими государственными делами, проекты рассматриваемых документов были согласованы в рабочем порядке. Думу г.о.Тольятти на собрании представляли 27 депутатов, включая заместителей председателя Думы Николая Остудина и Александра Денисова, а также председателей профильных комиссий.

Собравшиеся детально проанализировали, насколько были учтены предложения прошлогоднего собрания депутатов в расходных частях местного и регионального бюджетов в 2017 году. Суммы из областного бюджета поступили крупные, в том числе на ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, на завершение строительства детского сада в 20-м квартале.

Разговор шел и о реализации социально значимых проектов, в том числе плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия ВАЗа, реализация и своевременное финансирование которых за счет федеральной и областной казны имеет важное значение для Тольятти. По итогам обсуждения были определены актуальные мероприятия, для выполнения которых необходимы средства из вышестоящих бюджетов. Данный перечень расходов был сформирован с учетом ранее озвученных планов представителей региональной и городской власти по строительству социально важных объектов. Кроме того, были приняты во внимание направленные ранее в адрес правительства Самарской области и СГД обращения депутатов Думы г.о.Тольятти.

Администрация Тольятти уже направила бюджетные заявки на 2018 год. Те расходы, которые обоснованы и подкреплены готовой градостроительной, землеустроительной и проектной документацией, и предложили участники собрания отстаивать «единым фронтом». Символично, что в связи с проведением в Самаре чемпионата мира по футболу муниципалитет Тольятти ходатайствует об увеличении средств на ремонт автомобильных магистралей и внутриквартальных проездов, а также работ по благоустройству.

Больших усилий все ждут от депутатов Государственной Думы, так как реализация масштабных проектов невозможна без финансирования из федерального бюджета. Добиваться включения приоритетных для Тольятти проектов и программ в областной бюджет предложено и депутатам СГД. Решено, что они будут отвечать за те или иные направления расходов в зависимости от профиля комитетов, в составе которых они работают.