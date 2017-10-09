Тольяттинка завоевала «серебро» на турнире «Tennis Europe Junior Masters»

Воспитанница тольяттинского тенниса стала серебряным призером «Tennis Europe Junior Masters», который проходил в итальянском городе Калабрия. Здесь выступали по восемь игроков в двух группах до 14 и 16 лет.

В младшей возрастной группе девушек участницами турнира стали теннисистки из России, Нидерландов, Венгрии, Белоруссии, Румынии, Болгарии и Австрии. Нашу страну представляли Диана Шнайдер из Москвы и воспитанница тольяттинской школы тенниса Мария Бондаренко, в настоящее время выступающая за Казань, сообщает управление физкультуры и спорта администрации.

Мария одержала две победы: над голландкой Кларин Лерби 2:6, 7:5, 7:6 и Еленой Карнер(Австрия) 6:2, 6:4, но в финале все же уступила соотечественнице Шнайдер -4:6, 1:6