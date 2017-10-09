У тольяттинки на улице грабитель вырвал из рук телефон и скрылся

В тольяттинскую полицию обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что у нее похитили сотовый телефон стоимостью двадцать тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, накануне потерпевшая возвращалась домой с работы и разговаривала по телефону. Неожиданно к женщине подбежал незнакомец, выхватил у нее из рук гаджет и скрылся.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении кражи был задержан. Им оказался 24-летний гражданин, ранее судимый за аналогичное преступление и за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. В течение длительного времени мужчина нигде официально не работал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 13:05 [63] (0)
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