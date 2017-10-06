Тольяттинцев приглашают на костюмированную эстафету с ездовыми собаками

В этом году в программу ежегодного тольяттинского осеннего драйленда «Млечный путь» добавятся костюмированные старты с ездовыми собаками, ранее проводившиеся на фестивале «Волга Квест».

Помимо привычных дисциплин драйленда — каникрос, байкджоринг, скутер и карт, организаторы соревнований — Деревня ездовых собак «Серебро Севера» открыли приём заявок сразу на три новые категории: хэппи дог, каникросс-ветераны и костюмированную эстафету, сообщает пресс-служба «Волга Квест».

Хэппи дог — забег на 300 метров с молодыми собаками в возрасте от 8 до 12 месяцев. Нужно это, в первую очередь, самим щенкам, с которыми планируется выступать в дальнейшем. Помогает социализации, рабочей настройке, эмоциональной устойчивости юных четвероногих спортсменов в условиях реальных соревнований.

Категория - каникросс для ветеранов впервые открыта в Тольятти . Мужчины и женщины от 40 лет пробегут со своими питомцами общую, для большинства дисциплин, дистанцию — 4 километра.

Два года подряд на Фестивале ездового спорта, посвященному Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест» проводились костюмированные старты. Перед гостями фестиваля прошли и пробежали: пираты, эскимосы, Дед Мороз, Шахерезада, волк с Красной шапочкой и другие персонажи сказок, фильмов и фольклора.

Ввиду смены формата празднования старта зимней гонки в 2017 году были отменены все соревнования спринтеров. Однако весёлый маскарадный спринт организаторы решили все же сохранить, перенеся его в бесснежную осень. Праздничный костюмированный забег состоится в формате эстафеты на двухкилометровой дистанции. Принимаются заявки от команд из трех человек и собаки. В костюмах должна быть вся команда.

Откроется тольяттинский осенний драйленд тремя детскими показательными выступлениями (возрастные категории: с 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет и с 9 до 12 лет). А соревнования взрослых продлятся два дня.

Драйленд «Млечный путь 2017», вошедший в Календарь событий Самарской области, будет проходить на трассах Ягодинского леса 28 и 29 октября.

К планирующим подать заявку на участие, во избежании недоразумений, просьба внимательно ознакомиться с Положением о соревнованиях.