Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинах

Минздрав прорабатывает поручение правительства по продаже лекарственных препаратов в магазинах и супермаркетах, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой.

"Над этим поручением работаем. Здесь, как у кубика, несколько граней: первая - мы должны быть уверены, что не будет контрафактных препаратов. Вторая - мы должны быть уверены, что будут добросовестные продавцы. Третье - мы должны быть уверены, что будет налажен учет", - приводит его слова ТАСС.

В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. Краевой отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".