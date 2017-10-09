Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинах

Минздрав прорабатывает поручение правительства по продаже лекарственных препаратов в магазинах и супермаркетах, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой.

"Над этим поручением работаем. Здесь, как у кубика, несколько граней: первая - мы должны быть уверены, что не будет контрафактных препаратов. Вторая - мы должны быть уверены, что будут добросовестные продавцы. Третье - мы должны быть уверены, что будет налажен учет", - приводит его слова ТАСС.

В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. Краевой отметил, что Минздрав в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа "не навреди".

 
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 13:45 [209] (0)
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