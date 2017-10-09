Дважды судимый тольяттинец украл у соседа планшет, пылесос и дрель

В тольяттинскую полицию обратился 46-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что из его комнаты малосемейной квартиры, расположенной на улице Туполева, пропали планшетный компьютер, пылесос и дрель.

Последнее время он проживал не в своей комнате, а в квартире гражданской жены. Об этом было известного его соседу. В результате осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов следов взлома двери или окон не обнаружили.

В ходе проведения оперативных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к совершению данного преступления может быть причастен именно безработный сосед потерпевшего. По имеющимся у сотрудников уголовного розыска данным, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Подозреваемый сознался в совершении преступления и рассказал полицейским, что похищенное имущество успел продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды, сообщает облГлавк.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 14:05 [117] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus