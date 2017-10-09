Правительство готовит проект о платной регистрации домашних животных

В Госдуму планируют внести законопроект о ветеринарной безопасности, который определит порядок платной регистрации домашних животных, заявил РИА Новости зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов.

По словам депутата, правительство разработало проект правил по учету и идентификации животных, сейчас завершается его подготовка. Он добавил, что за процесс регистрации предполагается ввести плату, но на сегодняшний день нельзя сказать, о каких цифрах идет речь.

Панов также сообщил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе.

"Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно", — выразил свое мнение парламентарий.

Как подчеркнул депутат, в документе должен быть переходный период. По его словам, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона "О ветеринарии" приняли положения, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки.

"Мы просили правительство уточнить данный вопрос, потому что многие зоозащитники говорили о том, что отсутствие на сегодняшний день… регистрации домашних животных своим владельцем, к сожалению, по-прежнему создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан", — заключил зампред комитета Госдумы.