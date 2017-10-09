В Тольятти завершился Всероссийский студенческий фестиваль «СТАРТАП»

5 октября в Тольяттинском государственном университете завершилась официальная часть Первого Всероссийского студенческого фестиваля «СТАРТАП». 7 из 24 проектов, вышедших в финал, были признаны лучшими. Но, как отметили эксперты, главное, что получили все финалисты – это возможность прокачать свои проекты.

Фестиваль проходил 4 и 5 октября на базе опорного ТГУ в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений Тольяттинского госуниверситета, Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации. Организатором мероприятия выступил Фонд «Академия Российского телевидения» (АРТ).

На СТАРТАПе студенты из 14 вузов России презентовали экспертному совету и всем пришедшим на конкурс зрителям свои стартапы в направлениях: мобильные приложения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные игры, цифровой маркетинг и реклама, интернет-СМИ, компьютерный дизайн, интернет-сайты и веб-порталы для продвижения контента.

Профессионалы в сфере информационных и медиатехнологий, члены АРТ, представители Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) на лекциях и мастер-классах поговорили с финалистами о цифровой экономике, о правильном собеседовании с потенциальными инвесторами, об ожиданиях, мечтах и суровой реальности бизнеса.

География конкурса – 12 городов России: Санкт-Петербург, Белгород, Тольятти, Киров, Хабаровск, Москв, Томск, Ростов-на-Дону, Иркутск, Череповец, Чебоксары, Ульяновск. 4 октября, на открытии фестиваля финалисты получили свои первые награды – «серебряные» дипломы. 5 октября на церемонии закрытия призы и «золотые» дипломы достались только лучшим молодым стартаперам.

В Первом Всероссийском студенческом фестивале «СТАРТАП» победил проект «Разработка игры-автосимулятора и её публикация в Google Play» Никиты Павлова – студента Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Это игра с простым управлением и детализированной графикой позволит любителям автосимуляторов прокатиться по улицам города на ретро-автомобилях. Автор стартапа получил «золотой» диплом и сертификат на 50 000 рублей и признался.

На второе место экспертный совет фестиваля поставил работу «Корпоративное мобильное приложение для оперативного информационного обеспечения врача» студентов ТГУ Никиты Иванова, Владислава Крутикова, Виктора Вьюшкина и Дениса Шульженко. Проект призван обеспечить врачам быстрый мобильный доступ к электронным базам данных по результатам обследования пациентов. Работа была удостоена «золотого» диплома, сертификата на участие в инвестиционной сессии Клуба инвесторов бизнес-школы Сколково и сертификата на менторскую сессию с руководителем Клуба Виталием Полехиным.

На почётном третьем месте оказалась «Интерактивная онлайн-платформа «art/timeline» (Галина Даутова, Аделина Шайдуллина, НИУ Высшая школа экономики) – удобный инструмент для изучения истории искусств – таймлайн с возможностью запоминания материалов посредством тестов и других игр. Галина Даутова вместе с дипломом она получила сертификат на менторскую сессию с со-основателем Клуба инвесторов бизнес-школы Сколково Алексеем Горячевым и сертификат на консультацию по ускорению IT-бизнеса от экспертов ФРИИ.

Дополнительно экспертный совет отметил ещё четыре проекта.

«Золотые» дипломы: Мобильное приложение «Я хочу» (Виталий Шевцов, Марина Купреева, Донской государственный технический университет), где можно оставлять свои желания по приобретению какого-либо товара и делать заказы для других пользователей; Агрегатор официальных брендовых интернет-магазинов одежды (Константин Криштал, Артем Овчинников, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) – мобильный проводник в мире моды с новостной лентой магазинов-партнеров и интеллектуальным поиском только нужных товаров.

Сертификат на менторскую сессию с Алексеем Горячевым – стартап «ЗРЕНИЕ 2.0» (Никита Кудинов, Фёдор Кочкарёв, Руслан Кондаков, Донской государственный технический университет) – единое городское мобильное приложение дополненной реальности для распространения развлекательного и информационно-рекламного контента, для организации пиар-кампаний и информационного сопровождения городских мероприятий.

Сертификат на менторскую сессию с Виталием Полехиным – проект «Видеоигра «Киибо. Последняя надежда» (Анастасия Конторщикова, НИУ ВШЭ). По задумке авторов это будет новая отечественная компьютерная игра, которая бы могла встать в ряд с другими мировыми игровыми разработками.

6 октября финалисты «СТАРТАПА» несмотря на плохую погоду познакомились с Тольятти на обзорной экскурсии и вместе с участниками из ТГУ сыграли в интеллектуальную игру TLT QUIZ в клубе MAISON.