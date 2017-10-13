Сегодня тольяттинцев приглашают на тотальную встречу с монохромом

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на тематическое событие «Ч/б вечер» в музее. В завершающий день работы выставки фотографии «Трансляция времени» окунёмся в монохромный, но весьма разнообразный и многообразный мир искусства. Атмосферу создадим с помощью цвета, звука, запаха и вкуса. В программе события:

ЦВЕТ: экскурсия по выставке «Трансляция времени» расскажет об экспонатах — фотографиях из архива музея 70-х, 80-х и 90-х гг. и фотографиях современных авторов. Оценим силу и актуальность монохрома, который вне времени. Многие представленные снимки были недоступны и сейчас выставлены впервые!

Также можно будет совершить виртуальный тур в закрытое для горожан пространство музея — фондохранилище и увидеть видео-арт, который открывает в себе непреднамеренную красоту и эстетику фондов и вовлекает зрителя в тайну музея.

ЦВЕТ И ЗВУК: лекция «О чёрном и белом в искусстве» объяснит значение самых чёрных и самых белых работ, объектов и перформансов современного искусства;

ЗАПАХ И ВКУС: каппинг и презентация от интернет-лавки кофе «60 зёрен» научит правильно пить чёрный напиток и различать все нюансы разных сортов и вкусов кофе. Кофе — непременный атрибут эстетов, приобщаемся и становимся настоящими знатоками этого напитка;

ЗВУК: dj-сет с джазовыми темами от Сергея Моторного;

- а также: чёрно-белое кино, две фотозоны (total black/ total white — тотально сливаемся или контрастируем в специально созданных фонах для фото) и квест по выставке.

Пятница, 13 — таинственная дата, предлагаем прочувствовать этот вечер всеми доступными человеку чувствами! Dress-code (рекомендуемый): total black/ total white/ black and white. Вход на открытие: 150 р. с репостом / 200 р. без репоста. Возраст: 6+.