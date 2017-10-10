Силовой блок «Непобедимой Державы»

Стартующая в конце октября в г. Тольятти XI Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» включает в себя уникальную палитру единоборческих и силовых видов спорта.

Как показала практика, наиболее подходящим местом для проведения блока силовых дисциплин «Непобедимой Державы» является небольшой, но комфортный спорткомплекс «Акробат» в Центральном районе города. Главным событием здесь, безусловно, станет традиционный турнир по силовому экстриму, ведущим которого вновь будет известный российский мастер силовых дисциплин, призер чемпионатов мира и турнира Арнольд Классик по силовому экстриму Михаил Кокляев. Сильнейшие мастера России приедут в Тольятти, чтобы посоревноваться в тяге автомобиля, удержании «колонн Геркулеса», переносе «богатырского коромысла» и других уникальных упражнениях. С прошлого года участие в турнире «застолбили» за собой очаровательные представительницы прекрасного пола, покорившие зрителей своей гармоничной внешностью и умением почти на равных с мужчинами перемещать тяжелые веса!

Весьма интересным и представительным обещает стать Открытый региональный Кубок по кистевой тяге гири. Умение работать кистью продемонстрируют спортсмены Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Орловской, Свердловской областей. Особый ажиотаж обещает вызвать розыгрыш суперприза в 50000 рублей от группы компаний «Аква Стиль», которого будет удостоен участник, сделавший за отведенный промежуток времени (10 минут) рекордные 306 и более подъемов гири весом 32 кг. В силовой блок также традиционно входят соревнования по армлифтингу и армрестлингу. Все соревнования в силовых дисциплинах пройдут в СК «Акробат» 5 ноября.

Где еще можно увидеть в рамках единого мультиспортивного соревнования битвы каратистов и тхэквондистов на татами, боксеров и файтеров в ринге, противостояние силовых экстремалов, изящные композиции на ковре хрупких представительниц художественной гимнастики, зажигательные танцы любителей капоэйра и массовые выступления поклонников фитнес-аэробики? Только в Тольятти!Организатором Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» является Ассоциация «Совет спортивных федераций». Проект осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.