В старом городе в аварии «Весты» и «двенадцатой» пострадали люди (фото)

8 октября в 19:00 в Тольятти произошло ДТП с пострадавшими. 24-летний водитель (водительский стаж 5 лет) автомобиля «Лада-2112» двигался по улице Лесной, со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Горького. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», под управлением мужчины 1961 года рождения, двигающимся в попутном направлении и осуществляющим поворот налево.

В результате ДТП с телесными повреждениями водитель и 58-летняя пассажирка «Весты» были доставлены в медучреждение. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины, женщина направлена на амбулаторное лечение, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.