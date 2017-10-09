Любой гражданин сможет стать «народным инспектором»

Правительство России одобрило проект закона, который позволит гражданам отправлять фотографии и видеозаписи дорожных нарушений на специальный ресурс, в результате чего «засветившихся» автомобилистов ГИБДД сможет привлекать к ответственности.

Уже через год по всей стране штрафы за нарушения ПДД, заснятые гражданами, будут выписываться без составления протокола, сообщают Колеса.ру.

Инициатива была одобрена на заседании кабмина.

«Далее законопроект рассмотрит Государственная дума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений», — сказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Известно, что специальное мобильное приложение для «народных инспекторов» должно появиться в 2018 году после обкатки, оно будет бесплатным для пользователей. Его использование поможет исключить привлечение к ответственности невиновных из-за использования недобросовестными гражданами монтажа. У авторов «жалоб» не получится остаться неизвестными: чтобы отправить подтверждение факта нарушения ПДД, гражданину понадобится аккаунт на портале госуслуг. Процедура обжалования штрафов будет такой же, как при фиксации нарушений дорожными камерами.