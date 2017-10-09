Любой гражданин сможет стать «народным инспектором»

Правительство России одобрило проект закона, который позволит гражданам отправлять фотографии и видеозаписи дорожных нарушений на специальный ресурс, в результате чего «засветившихся» автомобилистов ГИБДД сможет привлекать к ответственности.

Уже через год по всей стране штрафы за нарушения ПДД, заснятые гражданами, будут выписываться без составления протокола, сообщают Колеса.ру.

Инициатива была одобрена на заседании кабмина.

«Далее законопроект рассмотрит Государственная дума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений», — сказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Известно, что специальное мобильное приложение для «народных инспекторов» должно появиться в 2018 году после обкатки, оно будет бесплатным для пользователей. Его использование поможет исключить привлечение к ответственности невиновных из-за использования недобросовестными гражданами монтажа. У авторов «жалоб» не получится остаться неизвестными: чтобы отправить подтверждение факта нарушения ПДД, гражданину понадобится аккаунт на портале госуслуг. Процедура обжалования штрафов будет такой же, как при фиксации нарушений дорожными камерами.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 09.10.2017 16:02 [143] (1)
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