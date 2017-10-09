Жители Подстепок поставили областной рекорд по использованию Интернета

Компания «МегаФон» определила места проживания самых активных потребителей мобильных услуг в Самарской области. Наряду с городами, рекорды установили и малые населенные пункты.

«За 15 с лишним лет работы в регионе МегаФон создал мощную сеть, благодаря которой наши абоненты могут повсеместно пользоваться современными цифровыми сервисами. В ряде населенных пунктов мобильная связь стала эффективной заменой фиксированным услугам. В частности, отсутствие развитого проводного интернета стало причиной того, что рекордсменами по потреблению трафика стали базовые станции, установленные в селе Подстепки и поселке Усть-Кинельский», – комментирует директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Базовая станция в Подстепках Ставропольского района (пригород Тольятти) заняла первое место по трафику передачи данных: в течение месяца она пропускает несколько десятков терабайт, что можно сравнить с 80 миллионами цифровых фото в хорошем качестве.

Рекорд по голосовому трафику принадлежит базовой станции на улице Ленина в Чапаевске. В течение месяца суммарная продолжительность звонков абонентов МегаФона в зоне действия этой БС превышает 4,6 миллиона минут – почти 9 лет.

Наиболее активными пользователями социальных сетей стали жители Самары. В областном центре находится станция с максимальным трафиком, расходуемым на эти популярные интернет-ресурсы. Результат в 1,8 ТБ за месяц получила БС возле авторынка на улице Антонова-Овсеенко.

Рекорд по трафику, используемому только для прослушивания музыки, принадлежит базовой станции МегаФона в Усть-Кинельском.

БС у микрорайона Крутые Ключи лидирует по видео-трафику – более 1,3 ТБ в месяц, что можно сравнить с 2 200 фильмов в хорошем качестве. Чуть менее 1,3 ТБ прокачивают любители онлайн-видео в другом самарском районе с плотной застройкой – возле больницы им. Калинина на Ташкентской. А замыкает ТОП-3 с 1,2 Тб в месяц базовая станция в поселке Новосемейкино, где абоненты МегаФона активно используют мобильный интернет вместо проводного.

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