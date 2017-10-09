Спортсмены региона завоевали 24 медали на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

С 24-мя медалями (11-ю золотыми, 5-ю серебряными и 8-ю бронзовыми) вернулись из Сочи с летнего чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов спортсмены Самарской области.

Первенство проводилось с 29 сентября по 1 октября в Адлере на стадионе «Юность». Возможностью посоревноваться на черноморском побережье в бархатный сезон воспользовался 501 спортсмен из 63-х республик и областей Российской Федерации. Старты возрастных легкоатлетов проходили на фоне достаточно жаркой (25-30 градусов) погоды. Не менее горячая борьба разворачивалась в секторах и на дорожках стадиона.

К сожалению, команда Самарской области оказалась не до конца укомплектованной в силу того, что некоторые ведущие легкоатлеты-ветераны не смогли наскрести деньги на поездку в южные края. Нашу губернию представляли 15 спортсменов из Самары, Тольятти, Жигулевска и Новокуйбышевска. К тому же, вновь не обошлось без травм и недомоганий. Так, новокуйбышевец Олег Пустовой, блестяще выигравший забег на 100 м по группе М50 – 12,3 сек, по этой причине вынужден был зачехлить шиповки. А Наталия Ростова из Самары умудрилась простудиться на теплом побережье, но мужественно боролась в забеге на 800 м по группе Ж40, заняв второе место – 2 мин 24 сек, а на старт дистанции 1500 м уже не вышла.

Самара выглядела достойно. Анализируя итоги адлеровского чемпионата, нельзя не отметить успешное выступление атлетов Самары. Если раньше тон в команде области задавали ветераны Тольятти, то сейчас самарцы внесли основной вклад в командную копилку. Павел Бубнов стал двукратным победителем турнира. В беге на 100 м он показал неплохой результат 11,2 сек, а в прыжках в длину едва не побил свой же рекорд России по группе М40 – 6 м 69 см. Его ученик Денис Желтухин первенствовал в самой молодой категории М35 в забеге на 400 м – 53,2 сек. Золотой дубль в спортивной ходьбе удался Вере Авиловой (Ж60): 5000 м – 34 мин 58 сек и 10000 м - 1 час 13 мин 50 сек. Игорь Шлапак (М45) выиграл две медали в прыжковом секторе: тройной прыжок – «золото», 12 м 14 см; прыжок в длину – «серебро», 5 м 56 см. Такой же показатель у Галины Куликовой (Ж70): первенство в прыжках в высоту – 1 м 00 см; второе место в метании диска – 10 м 64 см. Алексей Давыдов (М55) был вне конкуренции в прыжках в высоту – 1 м 71 см, а в прыжках в длину занял третье место – 4 м 86 см. Наконец, в эстафете 4х100 м сборная Самары добежала до бронзовых медалей – 47,8 сек.

Лишь две золотые награды в активе тольяттинцев. Леонид Клочков (М50) стал сильнейшим в метании молота. А Любовь Чемпалова (Ж65) первенствовала в беге на 800 м. Ходоки завоевали 8 медалей. Серебряный дубль на дистанциях 5000 и 10000 м у Ольги Агишевой. По две «бронзы» у Игоря Агишева, Анатолия Онучина и Нины Болтакаевой. Из-за недостаточного количества зачетных результатов сборная Самарской области на этот раз заняла девятое общекомандное место среди субъектов РФ. В зачете городов Самара на 12-м, а Тольятти – на 17 местах среди 132-х российских городов.

Чемпионат запомнился еще и невероятным количеством судейских ляпов и недоразумений. Судейская бригада не справилась с наплывом участников и провалила свою миссию. Время каждого последующего старта сдвигалось все сильнее, в итоговых протоколах царил хаос. Судьи-счетчики не успевали считать круги, пройденные участниками забегов и заходов на 10 км. В результате кто-то преодолевал на 1-2 круга больше, а кто-то – меньше. Все потому, что федерация легкой атлетики Краснодарского края пренебрегла интересами ветеранов, перебросив чипы и другие электронные средства фиксации результатов, а также часть квалифицированных судей на какие-то второстепенные соревнования.

- Заключительные забеги спринтеров из-за задержек проходили в темноте, - рассказывает лидер самарской команды Павел Бубнов. – Судья-стартер имел отдаленное представление о легкой атлетике. Его команды «Внимание» и «Марш» разделяли доли секунды, из-за чего я даже не успел встать в стартовых колодках и, как следствие, не «выбежал» из 11-ти секунд. И, как апофеоз этого шоу, – в конце не хватило медалей для всех призеров!

О сочинских медалях стоит сказать особо. Наверное, они разойдутся по музеям. Устроители умудрились даже в них сделать ошибку, написав «Лично-комнадный чемпионат России». Действительно, чемпионат получился «комнадным», вернее, скомканным. Но в целом, возрастные спортсмены, не избалованные из-за санкций в отношении российских легкоатлетов международными стартами, воспринимали его на позитиве. Ведь турнир в Адлере дал им уникальную возможность в середине осени вернуться в жаркое лето, искупаться в теплом (+25 градусов) Черном море, понежиться на солнце.

Директор АСМ «СПОРТИКО» Игорь Агишев