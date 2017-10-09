Прокуратура разъясняет: Как гражданин может обратиться в органы власти

Как гражданин может обратиться в органы власти?

Разъясняет исполняющий обязанности прокурора Советского района г. Самары советник юстиции Сергей Фридинский: Граждане РФ вправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам (ст. 33 Конституции РФ; ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ)

Каковы формы, виды обращений и требования к ним?

Обращения граждан могут быть в устной, письменной форме, а также в форме электронного документа. В последних двух формах различают такие виды обращений, как предложение, заявление и жалоба (п. 1 ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ )

В письменном обращении или обращении в форме электронного документа гражданин указывает (ст. 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ ):

1) наименование органа, в который направляется обращение, либо ФИО или должность лица, к которому он обращается;

2) свои фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии);

3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения (в обращении в форме электронного документа указывается адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен также в форме электронного документа);

4) суть предложения, заявления или жалобы.

Также необходимо проставить личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прикладываются документы и материалы либо их копии. К обращению в форме электронного документа могут быть приложены необходимые документы и материалы в электронной форме либо можно направить их (или их копии) в письменной форме.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Обращение, поступившее высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня его регистрации. В отдельных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом обратившегося лица (ч. 1 ст. 9, ст. 12Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ).

Каков порядок обращения в органы прокуратуры?

В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются обращения, содержащие сведения о нарушении законов (п. 1 ст. 10 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1"О прокуратуре Российской Федерации).

Обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в органы прокуратуры и разрешаются, как правило, в течение 30 дней со дня их регистрации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней (п. п. 2.3, 5.1 Инструкции, утв. Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45).

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, либо не представляется возможным понять существо вопроса, в течение семи дней со дня регистрации возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а при необходимости - с разъяснением, куда им для этого следует обратиться (п. 2.9 Инструкции N 45).

По итогам рассмотрения обращения может быть принято одно из решений (п. 4.14 Инструкции N 45):

1) "удовлетворено" (в частности, при принятии мер к частичному восстановлению прав и законных интересов заявителя);

2) "удовлетворено повторное обращение";

3) "отклонено", если требования заявителя признаны необоснованными;

4) "разъяснено", если разъяснены вопросы правового характера, в том числе при отсутствии в обращении каких-либо просьб либо если к моменту рассмотрения обращения по нему уже принято решение компетентным органом;

5) "принято иное решение", если, например, обращение оставлено без разрешения, возвращено заявителю;

6) "направлено" - в случае направления обращения для разрешения в другие прокуратуру, ведомство или соответствующую организацию.