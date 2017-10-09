Определены победители Кубка городского округа Тольятти по Косики каратэ

Традиционный открытый Кубок городского округа Тольятти по Косики каратэ в этом году прошёл 7 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе МСП на улице Маршала Жукова.

С каждым годом в Самарской области расширяется география спортивных клубов, изучающих Косики каратэ, всё больше новых спортивных имён открывается на городских и областных соревнованиях. Вот и на традиционный осенний турнир собрался достаточно представительный состав из 150-ти молодых спортсменов, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Как всегда, поединки на татами проходили в яркой и динамичной борьбе между представителями различных спортивных образований Самарской области. Прекрасную технику показали бойцы из Тольятти, Самары, Жигулёвска и поселений Ставропольского района - Хрящёвка и Верхние Белозёрки.

Последователи Косики каратэ строго следуют наработанным традициям. В частности, открытие соревнований проходило в полном соответствии с этикетом. Спортсмены, все, как один, организованно вышли на парад и выстроились по периметру зала. За церемонией наблюдали многочисленные зрители, в основном, родители юных участников. Ведущий торжественной части, пресс-секретарь Совета спортивных федераций г. Тольятти Игорь Агишев предоставил слово президенту Федерации Косики каратэ Самарской области Виктору Никонову и одному из почётных гостей турнира – председателю Совета общественной организации воинов-интернационалистов «Альфа-Лада» Станиславу Талипову, которые в своих речах подчеркнули большую воспитательную и общеразвивающую роль Косики каратэ и в целом единоборческого спорта в формировании юных спортсменов.

Всего в ходе турнира в ФОК МСП было разыграно 25 комплектов медалей – в лигах «А» и «Б». Всем призёрам также вручили сладкие призы от партнеров соревнований. Необходимо отметить, что Кубок г. о. Тольятти по Косики каратэ традиционно прошёл при поддержке Управления физкультуры и спорта администрации г. о. Тольятти и Центра физкультуры и спорта г. о. Тольятти. Этот турнир стал отборочным для формирования сборной команды Самарской области на участие в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, которые пройдут 4-5 ноября в тольяттинском УСК «Олимп» в рамках XI Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава». Гостями турнира ПФО по Косики каратэ в этом году будут сборные команды из Нижегородской и Ульяновской областей, республики Татарстан и других субъектов Поволжья.

Результаты соревнований:

Лига А

Младшие юноши до 9 ЛЕТ

до 26 кг

1е место Виноградов Евгений (ФККСО "Волжанин")

2е место Федякин Вадим (ФККСО "Самурай")

3е место Хохлов Егор (ФККСО "Созвездие")

до 32 кг

1е место Журавлёв Владислав (ФККСО "Созвездие")

2е место Яксонов Артём (ФККСО "Созвездие")

3е место Храпылин Алексей (ФККСО "Самурай")

свыше 32 кг

1е место Курдюков Андрей (ФККСО "Созвездие")

2е место Щербаков Артём (ФККСО "Самурай")

3е место Бушев Юрий (ФККСО "Волжанин")

Младшие юноши 10…11 ЛЕТ

до 32 кг

1е место Сизов Владимир (ФККСО "Созвездие")

2е место Микличев Данил (ФККСО "Самурай")

3е место Архипов Ярослав (ФККСО "Самурай")

до 42 кг

1е место Яксонов Даниил (ФККСО "Созвездие")

2е место Павлухин Вячеслав (ФККСО "Созвездие")

3е место Драчев Захар ИТФ

Свыше 42 кг

1е место Петровнин Иван (ФККСО "Созвездие")

2е место Щепин Сергей (ФККСО "Созвездие")

3е место Баушин Данил (ФККСО "Созвездие")

Юноши 12…13 ЛЕТ

до 40 кг

1е место Куракин Матвей (ФККСО "Созвездие")

2е место Зайцев Владислав (ФККСО «ЛАДА»)

3е место Базарнов Петр (ФККСО «ФЕНИКС»)

до 45 кг

1е место Гуськов Алексей (ФККСО "Созвездие")

2е место Кустов Никита (ФККСО «ЛАДА»)

3е место Афанасьев Игорь (ФККСО "Созвездие")

Свыше 45 кг

1е место Костин Николай (ФККСО "Созвездие")

2е место Пескарёв Данил (ФККСО "Созвездие")

3е место Васильев Дмитрий (ФККСО "Самурай")

Юноши 14…15 ЛЕТ

до 55 кг

1е место Афанасьев Олег (ФККСО "Созвездие")

2е место Нгуен Игорь (ФККСО "Созвездие")

3е место Бабаев Эльнур (ФККСО «ЛАДА»)

до 65 кг

1е место Дергунов Алексей (ФККСО "Созвездие")

2е место Шафиков Данис (ФККСО "Созвездие")

3е место Федотов Вячеслав (ФККСО "Созвездие")

свыше 65 кг

1е место Татарка Андрей (ФККСО "Самурай")

2е место Шуленин Максим (ФККСО «ФЕНИКС»)

3е место Полевой Вадим (ФККСО "Созвездие")

Юниоры 16…17 ЛЕТ

1е место Кузьмичев Анатолий (ФККСО "Созвездие")

2е место Фадеев Сергей (ФККСО "Самурай")

3е место Керенцев Кирилл (ФККСО "Самурай")

Девочки до 8-9 ЛЕТ

1е место Юченкова Дарья (ФККСО "Созвездие")

2е место Зайцева Ульяна (ФККСО "Самурай")

3е место Малышева София (ФККСО "Созвездие")

Девочки 10-11 ЛЕТ

До 32 кг

1е место Голубева София (ФККСО "Созвездие")

2е место Нгуен Алла (ФККСО "Созвездие")

3е место Моисеева Марина (ФККСО "Созвездие")

Свыше 32 кг

1е место Фролова Ксения - ИТФ

2е место Галкина Эмилия (ФККСО "Самурай")

3е место Калимуллова Айгуль - ИТФ

Девочки 12…13 ЛЕТ

1е место Марьина Диана (ФККСО "Самурай")

2е место Белых Вероника (ФККСО "Созвездие")

3е место Читнева Елизавета (ФККСО "Созвездие")

Лига Б

Младшие юноши 6…7 ЛЕТ

до 22 кг

1е место Чернышов Максим (ФККСО "Созвездие")

2е место Мишин Дмитрий (ФККСО "Созвездие")

3е место Ашнин Андрей (ФККСО «ФЕНИКС»)

до 27 кг

1е место Кужинов Руслан (ФККСО "Самурай")

2е место Лускань Андрей (ФККСО "Самурай")

3е место Евсеев Роман (ФККСО "Волжанин")

до 43 кг

1е место Вальтер Илья (ФККСО "Самурай")

2е место Имомов Абдуло (ФККСО "Созвездие")

3е место Кузнецов Егор (ФККСО "Созвездие")

Младшие юноши 8…9 ЛЕТ

До 26 кг

1е место Спасов Роман (ФККСО "Самурай")

2е место Горбунов Роман (ФККСО "Созвездие")

3е место Копрянцев Пётр (ФККСО "Созвездие")

до 32 кг

1е место Мельников Никита (ФККСО "Самурай")

2е место Кондалов Валера (ФККСО «ЛАДА»)

3е место Швецов Егор (ФККСО «ЛАДА»)

Младшие юноши 10…11 ЛЕТ

до 35 кг

1е место Орлов Матвей (ФККСО "Самурай")

2е место Конюхов Алексей (ФККСО "Самурай")

3е место Кузьмин Семён (ФККСО "Созвездие")

Свыше 35 кг

1е место Альба Антон (ФККСО "Созвездие")

2е место Толстов Тимофей (ФККСО "Созвездие")

3е место Тарасов Александр (ФККСО "Самурай")

Младшие юноши 12…13 ЛЕТ

1е место Каянович Никита (ФККСО «ФЕНИКС»)

2е место Дулгир Иван (ФККСО "Самурай")

3е место Букреев Виктор (ФККСО "Сатори")