В Тольятти на улице Ярославская строители нашли снаряд времен ВОВ? (фото)

Сегодня днем тольяттинцы, проживающие на улице Ярославская, заметили несколько автомобилей спецслужб, прибывших на территорию стройки. Проезд по улице перекрыли сотрудники полиции, здесь же дежурили медики.

При проведении строительных работ на этом объекте был найден предмет, внешне напоминающий снаряд. Рабочие, нашедшие его, сообщили об этом в полицию.

Подозрительный предмет исследовал кинолог со служебной собакой и подтвердил, что это снаряд. Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», снаряд мог выпасть из стены траншеи. По предварительной информации, он боевой. На месте работал ОМОН, судьба снаряда решается. Скорее всего, он будет вывезен безопасное место и взорван.

Неизвестно каким образом снаряд оказался в этом месте. По одной из версий, он мог пролежать в земле несколько десятков лет, ещё со времён Великой Отечественной войны.

Фото: «Происшествия Тольятти»