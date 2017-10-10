Жительница Тольятти подозревается в краже 18 палок колбасы 

Экипаж Росгвардии, патрулировавший Автозаводский район, получил информацию о попытке кражи. Работники одного из магазинов, расположенного на улице Юбилейной, сообщили, что одна из посетительниц собирается похитить продукты питания. Стражи правопорядка проследовали по указанному адресу.

В торговой точке сотрудники Росгвардии задержали 24-летнюю местную жительницу, предположительно, намеревавшуюся совершить противоправное деяние. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. В дальнейшем у задержанной были обнаружены и изъяты 18 палок колбасы, которые она пыталась похитить.

Учитывая то, что девушка до этого привлекалась к административной ответственности за незначительную кражу, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.10.2017 07:03 [58] (0)
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