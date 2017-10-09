К выходным в Тольятти вернутся осадки

В течение рабочей недели погоду Самарской области будут формировать чередующиеся поля высокого и пониженного атмосферного давления, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Солнечную сухую погоду первых суток в среду сменят фронтальные разделы циклонического вихря, "кружащего" над северо-западом России, в четверг антициклон на короткое время восстановит свои позиции, а в конце рабочей недели очередной фронтальный раздел принесёт в наш регион пасмурную с небольшими дождями погоду. А южная и юго-западная направленность воздушных течений сохранит повышенный температурный фон.

Температура воздуха днем в ближайшие двое суток будет достигать +17 градусов, а затем опустится до +9… +14. Ночью столбик термометра покажет 0…+5. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.