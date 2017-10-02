«Ладья» на домашнем льду уступила «Стальным Лисам»

После трех побед кряду, «Ладью» экзаменовали «Стальные Лисы» из Магнитогорска, лидирующие в чемпионате МХЛ.

Как передает пресс-служба тольяттинского клуба, с первых минут пошла игра на встречных курсах, в которой в стартовом периоде больше преуспели гости: на 17-й минуте Константин Дубин вывел вперед уральцев.

Во втором периоде «Ладья» больше атаковала, держа в напряжении голкипера гостей Никиту Камышникова, уральцы, в свою очередь, отвечали резкими контрвыпадами. Но несмотря на все усилия соперников, отличиться во второй трети матча никому не удалось.

А в начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала дубль у гостей оформил Дубин, добивший шайбу в ворота Никонорова, а затем цели достиг мощный дальний бросок Семена Переляева – 1:2. В концовке «Ладья» дважды получала численное преимущество, но воспользоваться им не смогла. 

За 30 секунд до окончания матча наставник хозяев Алексей Алексеев заменил голкипера шестым полевым игроком. Но гости перехватили шайбу, и Егор Коробкин подвел итог матчу – 3:1, победа гостей.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 10.10.2017 07:25 [96] (0)
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