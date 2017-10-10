В горадминистрации рассказали, когда появится тепло в проблемных домах

В Тольятти жилфонд и объекты соцкультбыта обеспечены теплом на 99,9%, сообщил на аппаратном совещании в горадминистрации первый заместитель главы города Игорь Ладыка. На особом контроле находятся дома, где продолжается капитальный ремонт инженерных систем. По словам Игоря Николаевича, хотя работы еще ведутся, тепло уже начали пускать по отдельным стоякам на Московском проспекте, 23, улице Мира, 94 и Октябрьской, 59.

Из-за аварии на сетях ПАО «Т Плюс» три дома на улице 50 лет Октября, 1, 3 и 5 пока не подключены к теплу. Это произойдет сразу после завершения ремонтных работ уже в ближайшее время. В ряде домов управляющие компании работают над устранением «завоздушивания» системы отопления. По мнению Ладыки, в течение недели все эти проблемы должны быть решены.