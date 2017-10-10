Тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица

Прокуратурой Автозаводского района проведена проверка исполнения требований законодательства о регистрации юридических лиц.

Установлено, что житель Тольятти, не имея цели управления юридическим лицом и имея умысел на фальсификацию сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, обратился к нотариусу с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице-ООО «Автомир», а также предъявил документ, удостоверяющий личность.

Указанное заявление послужило основанием для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. В связи с выявленными нарушениями материалы проверки направлены прокурором района в правоохранительные органы, сообщили в прокуратуре региона.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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  3. 10.10.2017 08:45 [52] (0)
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