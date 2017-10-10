В Тольятти состоялся Общегородской день ходьбы

Общегородской день ходьбы в рамках Всероссийского дня ходьбы прошел в Тольятти 7 октября. Для участия в нем на лыжный комплекс «Лада-Парк» Автозаводского района пришли более 200 человек разных возрастов, от учащихся спортивных школ до ветеранов спорта и простых любителей физической культуры.

Тольятти уже третий год присоединяется к акции. Всероссийский День ходьбы является частью Международного Дня ходьбы, который отмечается массовыми заходами во всем мире. Тольяттинских любителей пеших прогулок не испугала слякотная и ветреная погода. Люди с энтузиазмом готовились принять старт в трех разновидностях ходьбы – скандинавской, оздоровительной и спортивной. Специалистами были размечены трассы протяженностью 2 и 3 км.

Участников мероприятия приветствовали руководитель Управления ФКиС администрации г. о. Тольятти Александр Герунов и заместитель директора ЦФИС Ирина Буренкова. Они вручили на подиуме знаки и удостоверения Всероссийского комплекса ГТО физкультурникам, успешно прошедшим тестирование в 2017 году и пригласили всех на стартующий 10 октября в Тольятти Осенний фестиваль ГТО. А затем, после их короткого напутствия, был дан старт по всем трем дисциплинам ходьбы.

Первым в спортивной ходьбе финишировал призер чемпионата Европы среди ветеранов и Всемирных ветеранских игр Игорь Агишев, второй была его супруга, также призер вышеуказанных соревнований Ольга Агишева, а третьей – сотрудница ЦФИС Наталья Федосеева. Но наибольших почестей удостоился 77-летний Анатолий Онучин, который в этом году стал двукратным чемпионом Всемирных ветеранских игр в новозеландском Окленде как раз-таки в спортивной ходьбе!

Аплодисментами встречали на финише скандинавской ходьбы супругов Михайловых – Николая Ивановича и Лидию Яковлевну, сообщает АСМ «СПОРТИКО». В свои без малого 88 лет Николай Иванович бодр, полон энергии и является непременным участником всех спортивно-массовых мероприятий в городе. Он также, как Онучин, в апреле побывал в Новой Зеландии и стал чемпионом Всемирных игр ветеранов в беге на 5000 м. Достойный пример для всех нас! Были отмечены активисты из различных городских клубов скандинавской ходьбы.
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  3. 10.10.2017 10:15 [30] (0)
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