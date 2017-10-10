Тольяттинский ОМОН уничтожил найденный на стройке снаряд и боевую гранату (фото)

Тольяттинский ОМОН дважды за сутки обезвреживал взрывоопасные предметы. Одним из них стал артиллеристский снаряд, который вчера на стройке обнаружили рабочие.

Напомним, утром 9 октября в полицию поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ на площадке, расположенной на улице Ярославской, обнаружен предмет, похожий на артиллеристский снаряд. Он находился на глубине порядка полутора метров. Сотрудники полиции оцепили опасную зону и вызывали инженерно-техническую группу ОМОН.

Прибывшие взрывотехники осмотрели находку и пришли к выводу, что это действительно артиллеристский снаряд калибром 76 миллиметров со следами сильной коррозии. Поскольку он находился на безопасном удалении от жилых домов, эвакуация граждан не проводилась.

Соблюдая необходимые меры предосторожности, саперы ОМОН вывезли боеприпас на полигон одной из воинских частей, расположенный под Тольятти. Снаряд был уничтожен накладным зарядом, сообщили в пресс-группе УФСВНГ по Самарской области.

Предмет, похожий на гранату, был обнаружен в воскресенье в лесном массиве между селами Нижнее и Верхнее Санчелеево. Нашедший подозрительный предмет 38-летний мужчина сообщил об этом в полицию. Прибывшие саперы на месте установили, что это боевая граната РГД-5 без запала, с закрученной заводской пробкой. Взрывотехники ОМОН изъяли гранату и передали полицейским.

В настоящее время по обоим фактам сотрудники органов внутренних дел проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.