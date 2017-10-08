Сотрудники ГИБДД и «Родительский патруль» провели рейд у тольяттинских школ

Ежедневно сразу к нескольким образовательным учреждениям в рейд с сотрудниками полиции выходят представители родительской общественности и педагоги. Под контролем «родительского патруля» - обеспечение безопасности учащихся.

Сотрудники полиции и родительский патруль уделяют особое внимание соблюдению правил дорожного движения детьми и их родителями. Дежурит «родительский патруль» не только на пешеходных переходах, но и на опасных участках дороги, например, возле остановки. Не секрет, что порой школьники переходят дорогу в неположенном месте, пытаясь сократить путь. Патруль объяснит, что риск при нарушении правил дорожного движения очень велик и может стоить жизни, и попросит дойти до пешеходного перехода.

Сотрудники полиции напоминают родителям и их детям о необходимости носить на одежде световозращающие элементы. Эта тема становится актуальнее с наступлением осени, когда длина светового дня уменьшается.

Огорчает то, что ни наличие сотрудников полиции, ни родители и педагоги, для некоторых не играют никакой роли и взрослые, за руку с детьми, переходят в неустановленном месте, констатируют в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. О том, что пешеходный переход расположен не слишком удобно можно рассуждать долго, но это всё же не повод нарушать правила.

Дорожные полицейские обеспечивают детям безопасный переход через дорогу и уделяютвнимание правилам перевозки маленьких пассажиров. Выявлено несколько фактов нарушения водителями правил перевозки детей в салоне автомобиля. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

В ходе патрулирования ведется видеосъемка нарушителей с тем, чтобы в дальнейшем использовать материалы на родительских собраниях.