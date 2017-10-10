Тольяттинцы всех поколений встретились в ДКИТе на вечеринке в стиле 60-х (фото)

7 октября во Дворце культуры, искусства и творчества прошла грандиозная вечеринка «Винил».

Ни моросящий дождь, ни даже слякоть не смогли отбить у жителей нашего города желания погрузиться в приятную атмосферу 60-х. При входе в ДКИТ гостей вечера ждал приятный сюрприз – выставка ретро автомобилей. Вниманию тольяттинцев были представлены экстравагантные Москвич 401 и ГАЗ 21, а также легенда тольяттинского автопрома – «копейка».

Кроме того, в этот день в свободном доступе работали три замечательные фотозоны, которые для участников вечеринки подготовили сотрудники театра моды «Аксиния» и учреждения дополнительного образования «Планета», рассказали в пресс-службе ДКИТ.

Также украшением вечера стали работы художника Алёны Халимончук и учеников студии архитектуры и дизайна «АрхиМодус». Отметим, что часть картин была нарисована специально для данного мероприятия. Кстати, ознакомиться с ними тольяттинцы могут и сегодня, посетив Дворец культуры, искусства и творчества. В настоящее время картины висят в фойе на втором этаже.

В 18.00 началась танцевальная вечеринка «Винил», собрав порядка 200 почитателей музыки в стиле ретро. Тольяттинцы с удовольствием танцевали твист, рок ‘н ролл и буги-вуги. На протяжении двух часов гостей развлекал оркестр хорошего настроения «PARTY-ФОН», а неподалеку от сцены работала выставка редких экспонатов советской эпохи, которую представили тольяттинские коллекционеры. Особый интерес у жителей нашего города вызвала сувенирная продукция дизайнера Елены Четвертак.

Дополнительного куража вечеринке добавил мастер-класс по танцам и перфоманс артистов театра «Чердак». А по-настоящему вкусным вечер 7 октября сделали сотрудники и повара ланч-кафе «Хит».