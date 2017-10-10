ОЭЗ «Тольятти» - в числе лучших экономических зон мира

Особая экономическая зона «Тольятти» вновь попала в глобальный рейтинг свободных экономических зон, ежегодно публикуемый авторитетным международным журналом fDi. Третий год подряд она отмечена в номинации «Потенциальные конкуренты», сообщает пресс-служба ОЭЗ.

В опубликованном рейтинге 2017 года отмечается, что за прошедшие два года ОЭЗ «Тольятти» совершила впечатляющий рывок вперед, как в части строительства инфраструктуры, так и в части привлечения и работы с инвесторами. Особого внимания заслуживает факт начала строительства таможенной инфраструктуры в 2017 году, которая позволит создать на всей территории ОЭЗ зону таможенного контроля.

Помимо ОЭЗ «Тольятти» в рейтинге журнала fDi отмечены еще три особых экономических зоны из России: «Липецк», «Алабуга» и «Титановая долина». Лучшей площадкой в мире третий год подряд признана экономическая зона в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Для нас большая честь – в третий раз быть отмеченными в мировом рейтинге свободных экономических зон. Это высокая награда для такого молодого проекта, как ОЭЗ «Тольятти», который в этом году отметил свое семилетие. Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвует в работе нашей площадки и помогает ей развиваться высокими темпами. Это, конечно, команда проекта, а также Минэкономразвития России и Правительство Самарской области, активно поддерживающие нас в решении любых вопросов. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом результате и будем стараться с каждым годом улучшать свои показатели», - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко.

Рейтинг журнала fDi публикуется ежегодно. В него попадают проекты, показавшие лучшие результаты по различным показателям: количество резидентов и их поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура и другие. Впервые ОЭЗ «Тольятти» была отмечена мировыми экспертами в 2015 году.